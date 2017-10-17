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17.10.2017 18:30

Дорожно-ремонтная кампания в Заполярье завершилась

Елена Сивонен.

Одна из точек на карте области - Верхнетуломский. Большие работы в муниципалитете начали еще в прошлом году, юбилейном для поселка - он отметил своё 50-летие. Местная администрация подала документы в региональный Минтранс и выиграла конкурс. 24 миллиона рублей из консолидированного бюджета пошли на реконструкцию центральной дороги - от въезда в Верхнетуломский до больницы, установку так называемых "лежачих полицейских", благоустройство тротуаров, остановочного комплекса.
Глава муниципального образования г. п. Верхнетуломский Наталья Старцева: "Дороги были у нас в очень плохом состоянии. Они давно не подвергались такому ремонту. И, конечно, то, что сейчас мы видим, это очень важно для нашего населения, потому что дороги приведены почти в идеальное состояние".
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