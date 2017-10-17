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17.10.2017 18:25

Жителя поселка Никель осудили за пособничество незаконному приобретению наркотиков

Елена Ямаш.

Такой приговор сегодня вынесли в Первомайском суде Мурманска. В феврале этого года мужчина - сам наркозависимый - рассказал своему знакомому о том, что в Мурманске у него есть постоянный поставщик запрещенного зелья. Встреча покупателей и продавца прошла в одном из мурманских дворов. Приобретя  триметилфентанил, приятели тут же его употребили, сели за руль, но были остановлены сотрудниками ППС. Полицейские, увидев в машине подозрительный пакет, доставили друзей в ближайший отдел.
Блиц: "Соблазн употребить наркотики был. Я чистосердечно раскаиваюсь и прошу у суда снисхождения, не наказывать меня очень сурово".
Ближайшие 6 лет мужчина проведет в колонии строгого режима. Суд учел то, что подсудимый раскаялся и признал свою вину, а также его состояние здоровья.
Помощник прокурора Первомайского округа г. Мурманска Ксения Оборотова: "За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Гособвинение попросило 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима".
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