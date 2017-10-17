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17.10.2017 16:19

Опыт Мурманской области в решении проблем трудоустройства инвалидов был представлен на заседании Совета руководителей служб занятости СЗФО

В Архангельске состоялось заседание Совета руководителей исполнительных органов государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере труда и занятости населения субъектов Российской Федерации, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.

В рамках мероприятия состоялось обсуждение инновационных подходов в работе службы.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный представил коллегам региональный опыт решения проблем, связанных с трудоустройством инвалидов.

Системная работа Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в решении вопросов трудоустройства и обеспечения условий доступности для инвалидов государственных услуг в сфере занятости позволила получить положительные для региона результаты. В 2016 году уровень трудоустройства граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся в центры занятости населения Мурманской области, составил 41,5%, тогда как среднероссийский показатель трудоустройства инвалидов достигал 38%. Однако, несмотря на имеющиеся положительные результаты, есть объективные трудности в трудоустройстве инвалидов. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях доля действительно трудоспособных инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории региона, в силу природных и климатических условий значительно меньше, чем аналогичный показатель в южных регионах страны или в районах средней полосы, где условия проживания и работы более комфортны.

Необходимо для субъектов Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, установить целевой показатель по трудоустройству инвалидов с учётом региональных особенностей, в части льготного назначения пенсии по старости с уточнением понятия «трудоспособный возраст». За дефиницию «трудоспособный возраст» целесообразно принять возраст от 16 до 50 лет – для женщин и от 16 до 55 лет – для мужчин.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный предложил подготовить совместное обращение в Минтруд России о рассмотрении возможности внесения изменений в приказ Минтруда России от 02.11.2016 № 602н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения».

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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