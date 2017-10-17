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17.10.2017 16:17

Определились победители открытого молодёжного фестиваля театрального искусства «Анти-freeze»

В Мончегорске состоялся финал открытого молодёжного фестиваля театрального искусства «Анти-freeze», который проходил на базе Центра развития творчества детей и юношества «Полярис». Участников оценивало профессиональное жюри: Александр Смольков, Элина Прохоренкова и Ксения Мери. Председатель жюри Александр Смольков, приглашённый специалист из города Санкт-Петербурга, по традиции, провёл для участников образовательный мастер-класс.

Победителями фестиваля стали:

В номинации «Мини-спектакль» лауреатом I степени стал театр-студия «Балаганчик» (Полярный), лауреатом III степени – образцовый самодеятельный коллектив драматический театр «Софитум» (Полярный). «Серебро» по решению жюри не присуждалось.

В номинации «Художественное слово» жюри присвоило звания лауреатов I степени сразу трём участникам: Константину Тимофееву (Полярный), Анастасии Зверевой (Мурманск) и Анне Гусевой (Полярный). Лауреатом II степени стал Назар Акперов (Мурманск), лауреатом III степени – Татьяна Боташева (Североморск-3).

В номинации «Пантомима» победил образцовый самодеятельный коллектив музыкальный театр «Тилли-Бом» (Зеленоборский) с номером «Партия не в унисон». Лауретом II степени была признана театральная студия «МЫ» (Североморск-3).

Гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса» состоится 28 октября в Кольском районном Центре культуры (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 7).

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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