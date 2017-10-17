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17.10.2017 15:35

Юные мурманчане совершат «путешествие» к Северному полюсу

18 октября в 12.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, большой выставочный зал) состоится музейное занятие «Путешествие к Северному полюсу».

Музейный сотрудник проведет для учащихся начальной школы экскурсию по выставке «На дрейфующих льдах Арктики». Школьники увидят фотографии, научные приборы и оборудование, личные вещи и экипировку полярников, предметы филателии и нумизматики, отражающие историю отечественных дрейфующих станций на протяжении восьми десятилетий.

В ходе интерактивной части занятия ребята проделают упражнения дыхательной гимнастики, проведут научные эксперименты с водой, а также примут участие в тематических подвижных играх. В заключение музейного занятия школьники создадут сувенир «Ледокол» в технике «оригами».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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