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17.10.2017 16:21

Реализация партпроекта "Здоровье детям" в действии. В мурманской прогимназии №61 прошел "Урок здоровья"

Андрей Зайцев.

Прогимназия №61 областного центра стала местом проведения "Урока здоровья" в рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Здоровье - детям". Проект стартовал в регионе весной этого года. Главные площадки - детские общеобразовательные учреждения. В центре внимания - профилактика и основные правила здорового образа жизни.
Главный врач Мурманской детской городской клинической больницы, региональный координатор  проекта партии "Единая Россия" "Здоровье - детям" Александр Капиносов: "В медицине основа - это профилактика. Когда мы начинаем работать с детьми по профилактике именно здорового образа жизни, это даёт свои результаты. Можно заниматься этими вещами и в кругу семьи, но поскольку у нас родители очень заняты, и когда детская аудитория, обмен мнениями, впечатлениями именно в детской среде - это то, чего мы и добиваемся по эффекту".
От необходимости чистить зубы, мыть руки и до правил поведения при угрозах техногенного, природного характера. Программа разработана таким образом, чтобы жизненно важные знания и навыки смогли получить мальчишки и девчонки в возрасте от 7 до 16 лет. Уроки здоровья лишь одно из направлений проекта "Здоровье - детям". Они направлены на основные болевые (в буквальном смысле) точки. В первую очередь, по мнению специалистов, на предотвращение детского травматизма.


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