Помощь населению в решении юридических вопросов. Соглашение между уполномоченным по правам ребенка Мурманской области и "Ассоциацией юристов России" подписано

Анастасия Русинова.

Сегодня уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области подписал Соглашение Ассоциацией юристов России. В региональной общественной организации состоит около трехсот специалистов самых разных направлений. Теперь те, кто особо остро нуждается в квалифицированной юридической помощи, могут получить ее бесплатно. В первую очередь, это многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, усыновители, те, кто ранее был лишен родительских прав и теперь хочет их восстановить.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган: "То, что мы сегодня подписываем Соглашение, это поможет не только мне как должностному лицу, но и всем, кто помогает уполномоченным - опираться на закон. Он нам необходим".

Председатель исполнительного комитета Мурманского отделения Ассоциации юристов России Алексей Кузьмин: "Уполномоченный сможет к нам обращаться по поводу дачи различных консультаций, дачи заключений, мы сможем принимать участие в мероприятиях, которые он проводит. А он - в наших".





