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17.10.2017 16:25

Подводники - лучшие! Командирские старты третий год подряд определили самых спортивных офицеров Северного флота

Андрей Зайцев.

В Североморске завершились соревнования на приз командующего. Это третий - финальный - этап. В него прошли более 50 офицеров, занимающих командные должности в соединениях и частях Кольской флотилии, подводных силах, армии ВВС и ПВО, армейском корпусе и Беломорской военно-морской базе. От старшего лейтенанта до контр-адмирала претенденты на победу подтягивались, отжимались, толкали гири, бегали, плавали и стреляли из пистолета. Вторыми стали представители армейского корпуса, а замкнула тройку лидеров сборная армии ВВС и ПВО, при этом командующий объединением – генерал-майор Александр Отрощенко занял первое место в своей номинации.
Командующий объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота Александр Отрощенко: "Занимаюсь дома. В комнате у меня велотренажёр и беговая дорожка. И я каждый день по 15 километров на велодорожке делаю и прохожу быстрым темпом 5-7 километров".
Победители и призёры соревнований в следующем месяце будут защищать честь Северного флота на Всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Москве. Опыт побед у североморцев уже есть. Но надо развить и закрепить успех.
Начальник физической подготовки Северного флота Иван Вахнин: "Любое соревнование показывает - кто на что способен. Это первое и, наверное, самое важное, если рассматривать этот конкурс. Здесь участвуют все командиры. А командир у нас, как известно, должен быть примером для подчинённого".


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