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17.10.2017 16:27

Глава Мурманска Дмитрий Филиппов провел рабочую встречу с новым консулом мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

Наталия Бурдина.

Сари Кантола была назначена на эту должность в августе. Ранее работала в Генконсульстве в Петербурге, а также в Министерстве иностранных дел Финляндии.
Консул мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Сари Кантола: "Впервые в Мурманске я побывала три года назад. Могу сказать, что с тех пор город изменился. Впечатляют новые здания. К примеру, появился большой торговый центр. В Мурманске вы найдете все, что нужно для жизни, приятного времяпрепровождения и отдыха".
На встрече стороны говорили о планах сотрудничества. Перспективные направления - культура и туризм. Обсудили также вопросы сферы городского и жилищно-коммунального хозяйства. Финская делегация примет участие в Мурманской международной деловой неделе в ноябре. А уже в декабре соседи отметят большой национальный праздник.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Всем известно, что в этом году Финляндия празднует 100 лет независимости. Будут проводиться всевозможные празднования и в городе Мурманске. Будет проходить и известный всем фестиваль финского кино, в общем, эта программа будет называться "Финляндии 100 лет".


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