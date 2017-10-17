В Лиинахамари отметили 73 годовщину освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков

Елена Дмитриева.

К рассвету 13 октября 1944 года неприступная военно-морская база противника пала. Нынешние жители посёлка помнят и чтут героев.

В прошлом году, спустя 7 с лишним десятков лет после окончания войны, окрестные скалы в Лиинахамари вновь отразили эхо взрыва. Один из домов по улице Шабалина сложился словно карточный домик. По мнению специалистов, пустующее здание стало разрушаться и представляло собой опасность. Именно на этом доме в своё время была открыта мемориальная доска, напоминавшая о подвиге человека, в честь которого была названа улица.

Научный сотрудник военно-морского музея СФ Алевтина Кривенко: "Были десантники успешно высажены. И самым первым на торпедном катере шёл Александр Осипович Шабалин. Ни один малый охотник не погиб во время высадки десанта в порт Лиинахамари".

За эту блестяще проведённую операцию командир отряда катеров Северного флота капитан-лейтенант Шабалин был награждён второй медалью "Золотая Звезда". В Лиинахамари помнят своих героев. Перед тем, как взрывать дом, местные жители сняли мемориальную доску, и сейчас она стала частью нового памятника на улице Александра Шабалина.

Житель посёлка Лиинахамари Андрей Соколов: "И вот за год домоуправление, просто неравнодушные жители Лиинахамари собрали и построили такой вот простенький мемориал. Затрат никаких, но есть душа и сохранена память".

Андрей Соколов – один из тех, кто уже не один год участвует в спасении памятников, установленных в честь героев Великой Отечественной войны. В 2014 при его финансовом и организационном содействии был установлен монумент на месте высадки того самого первого десанта - вместо другого памятника, уничтоженного металлистами в постперестроечные годы. Сейчас задача – обустроить пространство вокруг.

Житель посёлка Лиинахамари Андрей Соколов: "Всё облагородить, поставить стену с портретами героев и участников штурма, сделать информационные плакаты. Попытаемся сделать всё это к очередному юбилею, к 2019 году".

На картине в музее Северного флота запечатлён момент высадки десанта. Рядом - знамя, которое водрузил над зданием немецкого штаба старший сержант Иван Каторжный. Бюсты героев, их портреты, личные вещи – кресло командира подводной лодки Героя Советского Союза Израиля Фисановича. Он погиб в июле 1944 и не участвовал в операции по взятию Лиинахамари. Но без подвига, который совершили он и другие подводники в 1941, не было бы победного 1944.

Научный сотрудник военно-морского музея СФ Алевтина Кривенко: "Фисанович успешно проник в Лиинахамари. Там находилось судно под разгрузкой. Он выпустил торпеду и была одержана победа. Это был первый прорыв подводной лодки Северного флота, удачный прорыв в порт Лиинахамари".

Ещё трижды прорывались в 1941 году наши лодки во вражескую базу, наносили существенный урон противнику, подвергая себя невероятному риску.

Житель посёлка Лиинахамари Андрей Соколов: "Все эти ребята, тогда ещё молодые, ведь М-172, М-174 - они лежат в Варангер-фьорде где-то. И такие же молодые ребята лежат в губах и заливах Баренцева моря, Норвежского моря, лежат на Балтике, лежат на Чёрном море, лежат без всякой надежды на то, что наше поколение, ради которого они воевали, даже имея на то желание, когда-нибудь сможет их найти, поднять и узнать, как они жили и как они воевали".

Такими же молодыми ушли в вечность участники штурма мыса Крестовый, без овладения которым был бы невозможен захват Лиинахамари. Совершив 30-километровый рейд по тылам противника, в ночь на 13 октября они уничтожили две вражеские батареи, прикрывавшие вход в залив.

В 1957 году на могиле павших в том бою был поставлен памятник, отреставрированный в 2015. И каждый год в октябре к подножию монумента ложатся цветы. Мы помним. И мы гордимся.





