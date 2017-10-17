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17.10.2017 14:51

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в торжественном открытии детского технопарка «Кванториум»

Сегодня в мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась торжественная церемония открытия детского технопарка «Кванториум». В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Поздравляя детей и педагогов, первый заместитель главы региона отметил, что решение Президента и Правительства Российской Федерации о создании в стране сети детских технопарков – это реализация стратегического плана интеллектуального прорыва в развитии России, укрепления авторитета нашей страны. В цеха и лаборатории «Кванториума» пришли почти триста энергичных и перспективных, талантливых и пытливых ребят, желающих быть на самом острие передовых открытий в науке, технике и технологиях.

«А чтобы «Кванториум» стал реальностью, из федерального и регионального бюджетов на ремонт помещений и закупку оборудования было выделено более 100 миллионов рублей. И мы знаем – эти вложения очень быстро окупятся. Ведь здесь найдут свое призвание и получат первый производственный опыт сотни будущих высококлассных специалистов, так необходимых для развития экономики нашего арктического края. Наша Родина обязательно должна стать лидером в создании уникальных современных технологий, и создавать эти технологии предстоит именно вам», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Для справки:

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» Мурманская область вошла в перечень субъектов РФ – получателей федеральной субсидии. На базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» создан детский технопарк «Кванториум». К занятиям приступили 23 группы обучающихся по 11 образовательным программам пяти направлений: «Биоквантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «IT-квантум» и «Промышленный дизайн».

Кроме того, дети, обучающиеся в иных детских объединениях технического и естественнонаучного направлений центра дополнительного образования «Лапландия», смогут использовать уникальное оборудование технопарка для создания своих проектов.

Заключены соглашения о сотрудничестве с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере научно-технического творчества детей, формируется список партнеров детского технопарка из числа ведущих предприятий региона.

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