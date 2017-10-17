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17.10.2017 14:50

Новая коллекция «Мурман революционный» пополнила электронную библиотеку «Кольский Север»

Новая электронная коллекция «Мурман революционный» пополнила электронную библиотеку «Кольский Север» – ресурс Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

Коллекция посвящена 100-летию Октябрьской революции 1917 года. В нее включены издания о событиях революции и Гражданской войны на Мурмане. Это книги, статьи, документы, работы историков и художественная литература о революционных событиях на Мурмане.

Материалы коллекции доступны на сайте электронной библиотеки «Кольский Север».

Электронная библиотека «Кольский Север» включает в себя документы по истории Кольского Севера, вопросам общественной, социально-экономической, научной и культурной жизни края. Материалы адресованы не только краеведам, учёным и исследователям, но и школьникам, студентам и всем, кто интересуется прошлым и настоящим Кольского края.

Собрание электронных документов представлено в виде книг, периодических изданий, мультимедийных изданий, изоизданий, фотодокументов, статей из журналов и сборников и др. Самый ранний из них – это «Описание Колы и Астрахани», вышедший в свет в 1804 г. и составленный Николаем Яковлевичем Озерецковским, естествоиспытателем, медиком и путешественником, работавшим на Мурмане в 1771-1772 гг. Каждый документ содержит краткое библиографическое описание.

Основой электронной библиотеки являются тематические коллекции, охватывающие различные сферы жизни Мурманской области.

Новая электронная коллекция «Мурман революционный» была представлена на Х юбилейной историко-краеведческой конференции Феодоритовские чтения «Север и революция», организованной духовно просветительским центром Североморской епархии.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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