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17.10.2017 14:45

В почтовых отделениях Мурманской области проходит акция «Читаем с почтой»

До 30 ноября 2017 года Почта России проводит в отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати. В Мурманской области к акции присоединились все региональные печатные издания, полный ассортимент которых представлен в отделениях связи.
Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.
«Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для выработки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодическим изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к печатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.
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