За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.



16 октября около 07 часов 20 минут на 1189 км автодороги «М-18 Кола» водитель, управляя автомобилем «Хонда», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Рено», который двигался в направлении Мурманска по главной дороге, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 38-летний пассажир автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно, 54-летний пассажир автомобиля «Рено» госпитализирован в медицинское учреждение.



16 октября около 12 часов 40 минут в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель, управляя транспортным средством «Хундай», при развороте заблаговременно не занял соответствующего крайнего положения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который двигался в попутном направлении не меняя траектории движения. В результате ДТП 34-летний водитель автомобиля «Хундай» обслужен амбулаторно.



16 октября около 16 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «Шевроле», совершая разворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 21-летний пассажир автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно.



16 октября около 18 часов в Мончегорске водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ», не предоставил преимущество в движении пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил с ним столкновение. В результате происшествия 27-летняя девушка обслужена амбулаторно.



16 октября около 18 часов 30 минут в Мончегорске водитель автомобиля «Ситроен» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 43-летний мужчина обслужен амбулаторно.



16 октября около 19 часов 25 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель, управляя транспортным средством «Субару», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 28-летняя девушка госпитализирована в медицинское учреждение.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1781 нарушение Правил дорожного движения.



36 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.



Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1345 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 36 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).





УГИБДД УМВД России по Мурманской области



