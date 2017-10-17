В Мурманске прошли региональные соревнования по спортивному ориентированию среди педагогических работников

15 октября 2017 года в г. Мурманске в районе озера Семёновского прошли Региональные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Встреча друзей».



Соревнования для взрослых спортсменов проведены Мурманским областным региональным отделением Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» при поддержке Регионального координационного центра по развитию естественнонаучного образования и детского туризма Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия». Обязанности начальника трассы и главного судьи соревнований выполнил Жолобов Александр Михайлович, педагог-организатор, главного секретаря соревнований – Марудо Ольга Павловна, педагог дополнительного образования. В судействе соревнований приняли участие обучающиеся объединения «Спортивное ориентирование» педагога дополнительного образования О.П. Марудо.



Для повышения своей профессиональной компетентности в соревнованиях приняли участие 27 педагогических работника Мурманской области.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/