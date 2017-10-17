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17.10.2017 13:15

Спектакль «Маленькая дочь Солнца» за две недели посмотрело больше 500 маленьких зрителей Мурманской области

Завершился первый этап гастролей в рамках проекта «Саамские сказки детям Севера» при поддержке Президента РФ.
Старт гастролям был дан в поселке Туманный 29 сентября 2017 года, затем артисты Мурманского областного театра кукол отправились в поселок Териберка, где спектакль состоялся в Лодейнинской школе.
10 октября  мурманские кукольники порадовали своей работой учеников школы №5 поселка Печенга, а уже 11 октября  –  ребят из Никеля, 12 октября показ «Маленькой дочери Солнца» состоялся на площадке Дворца культуры «Октябрь» города Заполярного, затем артисты выступили в Междуреченском сельском Доме культуры.
Только за сентябрь и октябрь выездной спектакль «Маленькая дочь Солнца» Мурманского областного театра кукол посмотрели более 500 северян! Об успехах проекта можно судить не только по количеству зрителей, которые посмотрели постановку.  Восторженные отзывы педагогов и воспитателей, руководителей площадок, на которых выступали артисты, а самое главное самих детей, которые с восторгом ждут мурманских кукольников снова!
Спектакль «Маленькая дочь Солнца» – это удивительная история о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить все плохое на этом свете.
Через неделю (24 октября) спектакль увидят жители села Краснощелье, 25 октября – поселка Ревда, а 26 октября – села Ловозеро.

/Мурманский областной театр кукол/
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