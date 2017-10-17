Ассоциация юристов России и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области заключили Соглашение о сотрудничестве

Анастасия Русинова.

Сегодня уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области подписал Соглашение с Ассоциацией юристов России. Теперь те, кто особо остро нуждается в квалифицированной юридической помощи, могут получить ее бесплатно. В первую очередь, это многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, усыновители.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган: "Ребята, если они вдруг стали жертвой насилия и уголовное дело не возбуждается по известным причинам, то родители таких детей имеют право получить юридическую помощь, для того чтобы обратиться в суд. Те, кто когда-то оступился и был лишен родительских прав, теперь одумался, они тоже могут получить бесплатную юридическую помощь".

Ассоциация юристов уже подписала подобные соглашения с уполномоченными по правам предпринимателей и человека. В региональной общественной организации состоит около трехсот специалистов самых разных направлений. Сотрудничество позволит оказывать комплексную юридическую поддержку. Сегодня защита прав требует не только точного знания законодательства, но и объединения самых разных структур в интересах тех, кто нуждается в помощи.

Председатель исполнительного комитета Мурманского отделения Ассоциации юристов России Алексей Кузьмин: "Уполномоченный сможет к нам обращаться по поводу дачи различных консультаций, дачи заключений, мы сможем принимать участие в мероприятиях, которые он проводит. А он - в наших".





