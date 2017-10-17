Заместитель губернатора Григорий Стратий принял участие в совещании в Федеральном агентстве по туризму

В Федеральном агентстве по туризму состоялось совещание по вопросу реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)», в работе которого принял участие заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.



В 2017 году бюджету Мурманской области предоставлена субсидия на реализацию мероприятия «Реконструкция автотранспортной развязки на въезде в г. Кировск» укрупненного инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины». Реконструкция транспортной развязки на въезде в Кировск – значимый инфраструктурный проект, который позволит повысить безопасность дорожного движения, приведет в нормативное состояние проезжую часть местной автомобильной дороги площадью 26 000 кв.м, улучшит внешний облик территории. В настоящее время работы по реализации проекта проводятся в штатном режиме, в соответствии с утвержденным графиком. Государственный строительный надзор осуществляет Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, которым данный проект рекомендован на участие в конкурсе «Лучшая строительная площадка – 2017».





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