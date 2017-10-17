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17.10.2017 14:40

В Оленегорске задержали «пьяного» водителя БМВ, осужденного за аналогичный проступок

В Оленегорске в ночное время сотрудники Росгвардии получили в радиоэфире информацию о преследовании нарядом ДПС автомобиля марки «БМВ», водитель которого отказался выполнять законное требование остановить транспортное средство.
Наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии для оказания помощи сотрудникам Госавтоинспекции выдвинулся навстречу нарушителю. В результате совместных действий сотрудников ДПС и Росгвардии после непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован на одной из улиц города.
В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля «БМВ» 1984 года рождения имеет признаки опьянения, а также выяснилось, что молодой человек лишен права управления транспортным средством и подвергнут уголовному наказанию по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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