В Оленегорске задержали «пьяного» водителя БМВ, осужденного за аналогичный проступок

В Оленегорске в ночное время сотрудники Росгвардии получили в радиоэфире информацию о преследовании нарядом ДПС автомобиля марки «БМВ», водитель которого отказался выполнять законное требование остановить транспортное средство.

Наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии для оказания помощи сотрудникам Госавтоинспекции выдвинулся навстречу нарушителю. В результате совместных действий сотрудников ДПС и Росгвардии после непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован на одной из улиц города.

В ходе проверки было установлено, что водитель автомобиля «БМВ» 1984 года рождения имеет признаки опьянения, а также выяснилось, что молодой человек лишен права управления транспортным средством и подвергнут уголовному наказанию по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/