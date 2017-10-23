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23.10.2017 10:15

23 октября – годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 73-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!

Три долгих года в суровых условиях заполярной тундры наши солдаты сдерживали натиск сильного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску. Благодаря мужеству и самоотверженности тысяч солдат, матросов и всех жителей нашего Заполярного края, враг был остановлен на подступах к единственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявших Мурман с центральными районами нашей страны.

Три года Красная армия и Северный флот копили силы, чтобы в октябре 1944-го могучим ударом вышвырнуть гитлеровские полчища с нашей земли и освободить от оккупации Северную Норвегию. Блестяще подготовленная и проведенная Петсамо-Киркенесская операция вошла в историю как Десятый Сталинский удар, а 23 октября мы отмечаем как наш, заполярный День победы.

В этот день мы скорбим о тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили свободно и счастливо на нашей земле. Мы благодарим тех, кто каждый год отыскивает и предает земле останки советских воинов, ждущие вечного упокоения среди скал и болот Кольского Заполярья. Мы низко кланяемся ветеранам – тем, кто выжил и выстоял, кто прошел через окопный ад и победным маршем прошагал по Европе. Наш священный долг – хранить и передавать новым поколениям память о том великом подвиге.

Вечная слава всем, кто защищал Заполярье!

 
Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                          Алексей Маяков

 
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