23 октября – годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с 73-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!



Три долгих года в суровых условиях заполярной тундры наши солдаты сдерживали натиск сильного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску. Благодаря мужеству и самоотверженности тысяч солдат, матросов и всех жителей нашего Заполярного края, враг был остановлен на подступах к единственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявших Мурман с центральными районами нашей страны.



Три года Красная армия и Северный флот копили силы, чтобы в октябре 1944-го могучим ударом вышвырнуть гитлеровские полчища с нашей земли и освободить от оккупации Северную Норвегию. Блестяще подготовленная и проведенная Петсамо-Киркенесская операция вошла в историю как Десятый Сталинский удар, а 23 октября мы отмечаем как наш, заполярный День победы.



В этот день мы скорбим о тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили свободно и счастливо на нашей земле. Мы благодарим тех, кто каждый год отыскивает и предает земле останки советских воинов, ждущие вечного упокоения среди скал и болот Кольского Заполярья. Мы низко кланяемся ветеранам – тем, кто выжил и выстоял, кто прошел через окопный ад и победным маршем прошагал по Европе. Наш священный долг – хранить и передавать новым поколениям память о том великом подвиге.



Вечная слава всем, кто защищал Заполярье!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков



