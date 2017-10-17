Владимир Волков.

Золотой актив Заполярья. Представители областной общественной организации "Дети Великой Отечественной войны" собрались на праздничный вечер. В прошлом году, самое большое в Заполярье общественное объединение, отметило свой десятилетний юбилей. Сегодня в его рядах более 16 тысяч тех, кому в юном возрасте пришлось пережить все ужасы войны. Несмотря на свой почтенный возраст, представители организации "Дети войны" принимают самое непосредственное участие как в жизни города - героя Мурманска, так и всего региона.

Председатель Совета мурманской областной общественной организации "Дети Великой Отечественной войны" Римма Куруч: "Это статус, это статус активного человека, это статус человека, у которого активная гражданская позиция, который живет не только для себя, который прежде всего хочет дать другим. Хочет сказать — мы вместе, мы рядом".

Обращения, а порой и абсолютно объективные жалобы от пожилых граждан становятся поводом к действию ответственных лиц в самых разных сферах жизни. А некоторые предложения заложены в основу региональных законопроектов.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "ЖКХ, вопросы социальных выплат, здесь они проявляют и, в общем то, и заинтересованность, и постоянно держат нас, если позволите такое слово "в тонусе".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Очень неравнодушные люди, очень активные. Много приносят всевозможных идей, и по развитию нашего города. Конечно, мы учитываем их опыт жизненный и всегда прислушиваемся".





