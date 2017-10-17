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17.10.2017 16:00

Около 100 музыкантов духовых оркестров и эстрадно-джазовых коллективов приняли участие в областном фестивале «Музыкальные фантазии»

В Кировском городском Дворце культуры завершился областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». Организатором мероприятия выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В фестивале приняли участие 98 музыкантов духовых оркестров и эстрадно-джазовых коллективов из Мурманска, Кировска, Кандалакши, Мончегорска, Североморска, Апатитов, Полярных Зорь, поселка Мурмаши и села Лувеньга.

Мероприятие началось с плац-концерта, который прошел перед Дворцом культуры. Во время программ «Танцплощадка» и «Jazz кафе» кировчане и гости города смогли насладиться музыкой в исполнении духовых оркестров, вокально-инструментальных ансамблей, эстрадных и эстрадно-джазовых коллективов.
 
Все участники областного фестиваля были награждены дипломами. В рамках фестиваля состоялся «круглый стол» для руководителей инструментальных коллективов. Они обсудили будущие мероприятия и перспективы развития жанра в регионе.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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