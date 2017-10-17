Сотрудники регионального УФСИН участвовали в межгосударственной операции «Розыск»

В Мурманской области завершились мероприятия межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», в которой принимали участие сотрудники отделения розыска регионального УФСИН.



Во время операции осуществлялся розыск и установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, совершивших побеги из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также – розыск граждан, пропавших без вести. Кроме того, розыску подлежали лица, не прибывшие в региональный УФСИН для получения предписания на самостоятельное следование в колонию-поселение, а также уклоняющиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.



Наряду с сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН в операции были задействованы сотрудники оперативных отделов колоний и СИЗО области, инспектора УИИ и сотрудники отдела специального назначения.



Всего в ходе операции было проверено 128 адресов на предмет возможного нахождения в них разыскиваемых лиц.



Установлено и задержано 8 человек, находящихся в розыске за УФСИН: двое осужденных не прибыли за предписанием для самостоятельного следования в колонию-поселение, шестеро осужденных, у одного из которых была отмена условного осуждения, скрылись от контроля УИИ.







/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/