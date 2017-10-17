Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.10.2017 09:25

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проходу Суэцкого канала

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», завершил выполнение задач дальнего похода в районе Аденского залива и Красного моря. Сегодня утром корабль вошёл в Суэцкий канал и начал движение в сторону Средиземного моря.
Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива с конца августа. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия ВМФ России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.
Российские моряки сопроводили нескольких иностранных судов под флагами Барбадоса, Китая и Индии через опасные районы южной части Красного моря и Аденского залива. Обеспечили наблюдение за акваторией. За время выполнения поставленных задач БПК «Вице-адмирал Кулаков» в этом регионе сигналов о пиратских нападениях на гражданские суда не зафиксировано.
В сентябре российский корабль совершил деловой заход для пополнения запасов воды и топлива в порт Салала (Оман). Также североморцы провели несколько заправок от танкера «Кама» на ходу и во время стоянки.
БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота – Североморска 29 июня.
30 июля корабль принял участие в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде, затем совершил переход в составе отряда кораблей ВМФ по Балтийскому морю.
12 августа корабль вошёл в Средиземное море, а 25 августа - в Красное море через Суэцкий канал.
За время дальнего похода российский корабль прошел более 15000 морских миль.

/Пресс-служба Северного флота/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.09
Евро = 67.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.