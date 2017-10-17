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17.10.2017 09:30

Плановые отключения в Мурманске на 17 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 09.00 16.10.2017 до 16.00 18.10.2017, пр. Кольский, 32, 34, 46

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

08.30 — 17.00, ул. Володарского, 18 ул. Карла Маркса, 13, 18, 19 ул. Софьи Перовской, 33

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 16.00, ул. Гаджиева, 5, 7 б-р. Театральный, 8

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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