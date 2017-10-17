Плановые отключения в Мурманске на 17 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 октября.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



С 09.00 16.10.2017 до 16.00 18.10.2017, пр. Кольский, 32, 34, 46



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



08.30 — 17.00, ул. Володарского, 18 ул. Карла Маркса, 13, 18, 19 ул. Софьи Перовской, 33



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ



09.30 — 16.00, ул. Гаджиева, 5, 7 б-р. Театральный, 8



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/