Петербургский певец, лауреат множества международных конкурсов Евгений Южин дал концерт в мурманской филармонии

Юлия Палеева.

Волшебная акустика, прекрасный зал. Так отозвался о филармонии Евгений Южин - петербургский певец, лауреат множества международных конкурсов. В Мурманске с концертом артист в третий раз, но на обновленную сцену выходит впервые. Говорит о северной публике с благодарностью. Это всегда теплый прием, полный зал и бурные овации. Сильный чистый голос певца, богатый тембр, выразительное исполнение. На этот раз певец в сопровождении ансамбля "Экспромт" радовал поклонников неаполитанскими песнями, советской эстрадой и, конечно, русскими романсами.





