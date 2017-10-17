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17.10.2017 08:30

В Мурманске открылась выставка работ участников клуба "Кружевница"

Владимир Костров.

В отделе народного искусства и ремёсел областного художественного музея открылась выставка, посвященная 35-летию клуба "Кружевница". В экспозиции - декоративные элементы женской одежды и украшения домашнего интерьера. При создании этой красоты тканая основа не берётся, используется лишь гибкая тонкая нить. Она может быть льняной, хлопчатобумажной, шелковой или металлической. Их переплетение и образует неповторимый воздушный узор. В настоящее время в клубе состоят 20 рукодельниц, бережно сохраняющих традиции кружевоплетения, в основе которых - древние секреты вологодских мастериц.
Руководитель клуба "Кружевница" Александра Янтарова: "Вологодское кружево - это истинное кружево Севера, оно как бы родилось из тех узоров, которые бывают на оконных стёклах, как говорят, во время морозов".
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