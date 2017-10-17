Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.10.2017 08:20

Подразделение Северного флота на острове Котельный первым завершило перевод техники на зимний режим эксплуатации

Личный состав тактической группы Северного флота, дислоцирующийся на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, первым завершил перевод техники на зимний режим эксплуатации.
К работе в условиях низких температур была подготовлена вся колёсная и гусеничная техника. В рамках планового технического обслуживания была произведена замена масел, топлива и смазочных материалов, проверено электрооборудование, работа топливных систем и систем охлаждения.
Вся военная техника на острове Котельный хранится и обслуживается в тёплых боксах, защищённых от агрессивного воздействия погодных условий. Температура в них даже во время сильных морозов остаётся значительно выше нуля.
На вооружении тактической группы находятся береговые ракетные системы и системы ПВО на автомобильных шасси, а также гусеничные транспортёры, высокой проходимости.
Перевод на зимней режим эксплуатации техники активно проходит во всех соединениях и частях армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, морской пехоты и материально-технического обеспечения Северного флота, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктики.
Экипажи кораблей, подводных лодок и судов обеспечения готовят материальную часть к плаванию в зимний период.

/Пресс-служба Северного флота/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.09
Евро = 67.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.