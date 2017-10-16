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16.10.2017 19:05

В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В преддверие официального старта фестиваля губернатор Марина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области

Елена Ямаш.

В Ледовом дворце в Сочи состоялась церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В ней принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. В преддверие официального старта фестиваля губернатор Марина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области.
Ледовый дворец "Большой" в сочинском Олимпийском парке - главная площадка международного форума, который в этом году принимают города нашей страны. В медиацентре развернулась выставка регионов России. Демонстрация достижений - от туристического, промышленного и инвестиционного потенциалов региона до успехов в сфере молодежной политики.
Блиц: "Иннополис – это будущая столица России. И 60 процентов жителей будут люди, которые задействованы в сфере IT-технологий".
Всемирный фестиваль молодежи и студентов по масштабности бьет рекорды. В Сочи собрались около 50 тысяч участников, волонтеров и организаторов фестиваля из 180 стран мира. Мурманскую область  представляют 45 северян.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "У вас, самое главное - прекрасное настроение и желание взять все с этого форума - и опыт молодежных проектов, и молодежных движений, и, естественно, рассказать о себе".
"Заполярный десант" примет участие в дискуссионной программе, серии научно-образовательных и просветительских мероприятий, лекциях и мастер-классах фестиваля.
Представитель совета молодежи г. Полярные Зори Оксана Колованова: "Каждая площадка уникальна и интересна по-своему, и из каждой кто-то вынесет что-то свое".
Волонтер Игорь Пусачев: "Я хотел бы, чтобы каждый на этом форуме узнал, что есть такой регион как Мурманская область, на самом деле, это очень важный регион".
Волонтеры Мира от Мурманской области помогают в организации легендарного фестиваля спорта, молодости и интернациональной дружбы. Их улыбки создают атмосферу международного форума.
Волонтер Алена Лянгазова: "Мы делаем все самое лучшее, чтобы фестиваль прошел на самом высоком уровне".
Делегаты форума и глава региона договорились о том, что после возвращения из Сочи участники студенты-участники поделятся своими впечатлениями, полученными знаниями и опытом с земляками.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Будущее нашей планеты в руках сегодняшней молодежи, именно им оно принадлежит. И мы возлагаем на них огромные надежды. Поэтому важно, чтобы сейчас они как можно глубже вникали в самые важные проблемы региона, страны и мира. Мне кажется, что наши ребята к этому готовы. У нас очень умная и продвинутая молодежь".
До 22 октября в Сочи ежедневно будут работать порядка 70 площадок: спортивных, образовательных, посвященных культуре и искусству. Участников ждут дискуссии, тренинги, презентации, международный кинофорум и мастер-классы.


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