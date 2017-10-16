Посторонним вход разрешен! Северян пригласили в Центральный банк России на день открытых дверей

Юлия Палеева.

Посторонним вход разрешен. Северян пригласили в Центральный банк России. День открытых дверей организовали во всероссийском масштабе - в каждом территориальном учреждении. Интересно и познавательно рассказали об истории Банка России на Мурмане, о преимуществах национальной платежной карты "Мир" и научили отличать подлинные банкноты от фальшивых. Отдельный разговор о новых купюрах номиналом 200 и 2 тысячи рублей, которые в свое время обязательно займут место в банковском музее. Небольшая экспозиция уникальных вещей. Центробанк обещает продолжить практику открытых дверей. Во всяком случае, один раз в году точно.

Управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов: "Мы решили - общество должно знать, чем мы занимаемся, тем более, что функции Банка России очень видоизменились, расширились. Мегарегулятор - если вчера мы занимались банковским сообществом, то сегодня в сфере интересов гораздо больше участников финансового рынка".







