Проблемные аспекты ежегодного перерасчёта платы за отопление и вопросы безопасности северян - центральные темы сегодняшнего оперативного совещания в областном правительстве

Владимир Костров.

В корректировке за тепло результат бывает не только в пользу собственника, если расход гигакалорий превысил объем, потребленный ранее за такой же период, разницу платят жильцы. А Госжилинспекция проверяет обоснованность.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "Рекомендации управляющим компаниям, теплоэнергетикам - извещать нас заранее. Присылать информацию о перерасчёте и сам перерасчёт".

Так, в ряде домов Первомайского округа Мурманска собственникам "добавили" до 200 рублей за квадратный метр. Возмущения жильцов можно было бы избежать, если бы их заранее проинформировали, в том числе, о рассрочке по данной выплате. А это - зона ответственности не только ГЖИ и управляющей компании, но и муниципальной власти.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Пожалуйста, поработайте со своими ресурсниками, договоритесь с ними. Может, подпишите какое-то соглашение о том, чтобы они все перерасчёты прежде, чем их предъявлять гражданам, согласовывали с вами".

Другое обращение в адрес муниципалитетов - в разрезе проекта "Безопасный город". Системы фиксации нарушений на дорогах, оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, дистанционный мониторинг котельных и объектов водоканала - плюс пять центров обработки данных.

Заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко: "Кроме того в единую систему будут интегрированы имеющиеся в регионе системы мониторинга, оповещения, ГЛОНАСС, видеонаблюдения и другие".

Проект выполнят за счет инвестора с передачей комплекса региону в долгосрочный лизинг. Пять лет и до полутора миллиардов рублей вложений. Сумма контракта требует общественного обсуждения, в которое целесообразно включиться органам местного самоуправления.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы идём на эти траты, поскольку понимаем, что далеко не все муниципалитеты могут найти в своих бюджетах такие средства, которые требует эта система".

В продолжение разговора о безопасности граждан затронули и частный случай. Вернее, личную трагедию. Молодая женщина, получившая зимой травму от упавшего на неё в центре Мурманска куска бетона, проходит сейчас курс восстановления.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Непонятна пока ситуация с инвалидностью. Мы можем предоставить адресную государственную социальную помощь - ежемесячное пособие на ребенка после предоставления сведений о доходах членов семьи. Кроме того, можем рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощи. Отработаем".

Первый вице-губернатор поручил профильному министру и руководству областного центра держать ситуацию на контроле и при обращении за помощью оперативно на него отреагировать.







