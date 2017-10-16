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16.10.2017 18:55

Проблемные аспекты ежегодного перерасчёта платы за отопление и вопросы безопасности северян - центральные темы сегодняшнего оперативного совещания в областном правительстве

Владимир Костров.

В корректировке за тепло результат бывает не только в пользу собственника, если расход гигакалорий превысил объем, потребленный ранее за такой же период, разницу платят жильцы. А Госжилинспекция проверяет обоснованность.
Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "Рекомендации управляющим компаниям, теплоэнергетикам - извещать нас заранее. Присылать информацию о перерасчёте и сам перерасчёт".
Так, в ряде домов Первомайского округа Мурманска собственникам "добавили" до 200 рублей за квадратный метр. Возмущения жильцов можно было бы избежать, если бы их заранее проинформировали, в том числе, о рассрочке по данной выплате. А это - зона ответственности не только ГЖИ и управляющей компании, но и муниципальной власти.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Пожалуйста, поработайте со своими ресурсниками, договоритесь с ними. Может, подпишите какое-то соглашение о том, чтобы они все перерасчёты прежде, чем их предъявлять гражданам, согласовывали с вами".
Другое обращение в адрес муниципалитетов - в разрезе проекта "Безопасный город". Системы фиксации нарушений на дорогах, оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, дистанционный мониторинг котельных и объектов водоканала - плюс пять центров обработки данных.
Заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко: "Кроме того в единую систему будут интегрированы имеющиеся в регионе системы мониторинга, оповещения, ГЛОНАСС, видеонаблюдения и другие".
Проект выполнят за счет инвестора с передачей комплекса региону в долгосрочный лизинг. Пять лет и до полутора миллиардов рублей вложений. Сумма контракта требует общественного обсуждения, в которое целесообразно включиться органам местного самоуправления.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы идём на эти траты, поскольку понимаем, что далеко не все муниципалитеты могут найти в своих бюджетах такие средства, которые требует эта система".
В продолжение разговора о безопасности граждан затронули и частный случай. Вернее, личную трагедию. Молодая женщина, получившая зимой травму от упавшего на неё в центре Мурманска куска бетона, проходит сейчас курс восстановления.
Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Непонятна пока ситуация с инвалидностью. Мы можем предоставить адресную государственную социальную помощь - ежемесячное пособие на ребенка после предоставления сведений о доходах членов семьи. Кроме того, можем рассмотреть вопрос о предоставлении материальной помощи. Отработаем".
Первый вице-губернатор поручил профильному министру и руководству областного центра держать ситуацию на контроле и при обращении за помощью оперативно на него отреагировать.
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