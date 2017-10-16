В Мурманске состоялась торжественная встреча нового пограничного сторожевого корабля "Преданный"

Яков Осетров.

Сегодня в Мурманске произошло событие, которого ждали почти 3 года: торжественная встреча нового пограничного сторожевого корабля "Преданный". Он был заложен на верфи Санкт-Петербурга в 2014, построен по проекту конструкторского бюро "Алмаз" и уже готов заступить на службу.

Финальные испытания нового корабля начались, как только он взял курс из Санкт-Петербурга в Мурманск. Во время перехода по северным морям проведены учения, проверены все системы - и боевые, и жизнеобеспечения.

Начальник пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району Игорь Константинов: "Это событие - закономерный результат проводимой в рамках генеральной линии руководством страны, ФСБ России по развитию корабельного состава пограничных органов".

Начальник отряда пограничных сторожевых кораблей пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району Владимир Ротач: "Автономность до 2 месяцев, дальность плавания - 3,5 тысячи миль. Мореходность до 6 баллов, он способен преодолевать ледовые поля толщиной до 20 сантиметров".

Экипаж сторожевого корабля может не только патрулировать и задерживать нарушителей, но также участвовать в аварийно-спасательных операциях, помогать спецподразделениям. На "Преданном" - новейшее оборудование для навигации, есть также площадка для вертолёта и слип для спуска быстроходного катера в любую погоду. Установлены 2 пулемета.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы мирный регион - Мурманская область, и любим дружить с соседями, но дружат, как правило, с сильными, поэтому получение нового корабля с новым вооружением и новыми возможностями придает нам уверенность в том, что наша дружба с соседями будет продолжаться и укрепляться".

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Хочется пожелать экипажу корабля 1000 миль безаварийного плавания и успешного решения задач, которые на него возложены".

Жареный поросенок - по традиции - экипажу. Личный состав прошел специальную переподготовку и служба для него уже началась

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мы вышли сейчас с такой инициативой, чтобы очередной пограничный сторожевой корабль был назван именем нашего города-героя Мурманска. Уже такой корабль был, и, к сожалению, по сроку службы он перестал существовать. Мы бы хотели, чтобы появился вновь новый корабль. Конечно, мы бы установили шефские отношения с этим кораблем".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я хочу обратиться к командованию управлением, генералу Константинову - при закладке следующего корабля учесть просьбу мурманчан и присвоить ему высокое звание "Мурманск", и подписать соглашение о шефских связях с городом-героем. Товарищ генерал? - Будем работать!"

Готовность к работе - №1. Задача №1 - защита интересов России в Арктике. Экипаж "Преданного" приступит к боевому дежурству уже в самое ближайшее время.







