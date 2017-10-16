"Охотники" за островами. Энтузиасты активируют новые точки на радиокарте Земли и открывают их для мирового сообщества

Елена Сивонен.

"Охотники" за островами. Так называет себя группа российских радиолюбителей из международного клуба "Русский Робинзон". Энтузиасты активируют новые точки на радиокарте Земли. Открывают их для мирового сообщества. Почти 12 тысяч связей радиопутешественники провели на острове Виктория. На обратном пути сделали остановку в Мурманске.

Под покровом ночи яхта, наконец, в порту Мурманск. Уникальная. Парусно-моторная ледового класса. В Книге рекордов Гиннесса - за кругосветку по 80-й параллели. С острова Виктория шла неделю. Из-за тяжелой воды штормило. Не до интервью участникам экспедиции - усталость берет верх. Короткие приветствия, и в гостиницу.

Старт "охоте" на остров - самый западный в российской Арктике - команда дала в конце сентября. Экспедиция - чтобы активировать новую, еще не открытую точку на радиокарте мира.

Только техники - аппаратуры, антенн - с собой 2,5 тонны. Вот так, недалеко от лежбища моржей, "русские Робинзоны" разворачивают радиостанцию. В эфире работают круглосуточно.

Руководитель экспедиции "Легенды Арктики. Остров Виктория" Игорь Знаменский: "Если раньше острова открывали Джеймс Кук или Фритьоф Нансен, они просто находили остров, присваивали ему имя, открывали, а радиооткрытие - это когда выполнили определенные условия с этого острова, тогда он появился на радиокарте".

Условия - наладить хотя бы тысячу связей. В Арктике они короткие. За минуту в эфире - максимум 6 раз. Назвать позывной - "RI1F", территориальный - Земли Франца-Иосифа. Дать рапорт о силе сигнала - это всё, что можно успеть. Онлайн-радиолюбители ведут дневник экспедиции.

"Из дневника экспедиции "RI1F": 6 октября 2017 года. Работаем в эфире. Нас можно найти на КВ и УКВ-диапазонах. Все в команде живы, здоровы. Настроение нормальное"

Экспедиция радиолюбителей-путешественников продолжалась 11 дней, 7 из них энтузиасты находились на острове Виктория, и за это время в общей сложности провели 12 тысяч связей. Решение об эвакуации приняли 8 октября. Причину также указали в дневнике - лагерь стали посещать белые медведи.

Ради таких кадров Вова Коробейников - самый юный в команде - пропустил три недели школы. Ни капли сожаления. Арктика - как другой мир.

Участник экспедиции "Легенды Арктики. Остров Виктория" Владимир Коробейников: "Там заброшенный мир, природа поработила все дома, в общем - интересно".

"Робинзоны" каждый ставит свою фамилию на флаге, который был на острове. Это для музея клуба - в знак окончания второго этапа экспедиции под эгидой "Легенды Арктики". Первый - на снегоходах по Ямалу до Таймыра, работа на Диксоне. Зреет финальный тур - на архипелаг Норденшёльда. Но это, как минимум, через год. А пока от группы экстремалов звучат радиолюбительские 73 - по радиокоду - наилучшие пожелания. И до встречи в эфире.







