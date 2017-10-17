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17.10.2017 17:20

В Мурманской областной научной библиотеке продолжается цикл публичных чтений регионального отделения Российского исторического общества

Очередную лекцию прочтет кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Петровна Бардилева. Тема лекции – «Церковь в годы революции и Гражданской войны: центр и регион».

В своей лекции историк рассмотрит проблемы становления нового типа государственно-церковных отношений в условиях революции и Гражданской войны на территории России в целом, и на примере Кольского Севера, в частности. Также будут освещены первые антирелигиозные мероприятия новой советской власти в отношении религиозных конфессий России, прежде всего, Русской Православной Церкви. Начало 19 октября в 18:00.

Мурманская областная научная библиотека
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