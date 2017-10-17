Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.10.2017 14:20

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила апробацию модели итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов


Планируется, что прохождение итогового собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации. Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.

Участие в апробации разработанной модели итогового собеседования, которая проводилась в конце сентября – начале октября 2017 года, приняли более 6 тысяч учеников 9-х классов из 21 субъекта РФ.

Модель итогового собеседования по русскому языку включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится около 15 минут. Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».

В настоящее время ведется анализ результатов апробации, первые итоги будут подведены и представлены научно-методическому совету Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) по русскому языку в начале ноября 2017 года.

Также в период с 23 по 27 октября ФИПИ проведет вебинары для учителей из всех субъектов РФ по вопросам оценивания устных ответов участников ГИА по русскому языку.


Министерство образования и науки Мурманской области

 
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.09
Евро = 67.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.