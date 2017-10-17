Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила апробацию модели итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов



Планируется, что прохождение итогового собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации. Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.

Участие в апробации разработанной модели итогового собеседования, которая проводилась в конце сентября – начале октября 2017 года, приняли более 6 тысяч учеников 9-х классов из 21 субъекта РФ.

Модель итогового собеседования по русскому языку включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится около 15 минут. Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».

В настоящее время ведется анализ результатов апробации, первые итоги будут подведены и представлены научно-методическому совету Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) по русскому языку в начале ноября 2017 года.

Также в период с 23 по 27 октября ФИПИ проведет вебинары для учителей из всех субъектов РФ по вопросам оценивания устных ответов участников ГИА по русскому языку.



Министерство образования и науки Мурманской области