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17.10.2017 18:00

«КВН без границ». В мурманской «Кировке» подвели итоги областного конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья

В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ».

В этом году тема состязания – «Город на краю земли». В юморе соревновались четыре команды: «Преодоление» мурманского клуба инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс», «Северные гномы» оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения, «И смех, и грех» мурманской общественной организации «Всероссийское общество слепых» и «Фантазеры» североморского Центра досуга молодежи.
Участники конкурса исполнили песни и рассказали о своих увлечениях, озвучили фрагмент известного кино- или мультипликационного фильма и продемонстрировали членам жюри свои творческие способности.
По результатам работы жюри I место присудили мурманской команде «И смех, и грех», II место – оленегорской команде «Северные гномы», III место – мурманской команде «Преодоление», IV место – североморской команде «Фантазеры».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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