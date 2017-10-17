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17.10.2017 13:40

Житель областного центра стал жертвой дистанционного мошенничества

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску обратился житель Мурманска 1958 года рождения. Мужчина рассказал о совершенном в отношении него мошенничестве.

Полицейские выяснили, что заявитель разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже гаража. Позвонивший ему мужчина сказал, что готов приобрести гараж, а также произвести предоплату покупки, подтверждающую его намерения. Для этого «покупатель» убедил заявителя пройти к ближайшему банкомату и совершить определенный алгоритм действий. Следуя инструкциям, мужчина перевел денежные средства, в сумме 12 тысяч рублей, на счет мошенника.
Позже мужчина попытался связаться с «покупателем», но безуспешно – его телефон уже был отключен.
Заявитель понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.
Номер телефона, с которого звонил злоумышленник, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Челябинской области.
В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Полиция Мурманска напоминает гражданам о необходимости быть предельно внимательными, осуществляя покупку и продажу товаров посредством сети Интернет. Не следует перечислять деньги на незнакомые банковские счета и счета мобильных телефонов, а также сообщать неизвестным конфиденциальные сведения о своих счетах и банковских картах. Оплату рекомендуется производить при непосредственном общении с продавцом или покупателем при получении или передаче товара.


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