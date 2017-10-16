Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.10.2017 18:15

Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени Месяцева стал абсолютным победителем конкурса по морским профессиям «Профессионалы на Мурмане – 2017»

В Мурманске стартовал ежегодный региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане». Главной целью проекта, который Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области реализует ежегодно совместно с Министерством образования и науки региона, является повышение уровня профессионального образования студентов и популяризация рабочих профессий.

В 2017 году в рамках праздника пройдет девять конкурсов по девяти различным профессиям. Первым из них в этом году стал конкурс по морским профессиям и специальностям на базе Центра по подготовке и переподготовке кадров ОАО «Мурманское морское пароходство».

В соревновании приняли участие студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева и Мурманского индустриального колледжа. Состязание включало в себя конкурсы в индивидуальном и командном зачетах. Задания под общими названиями «борьба за живучесть» и «борьба с пожаром» воссоздали различные аварийные ситуации в море и на судне. В индивидуальном зачете студентам предстояло на время правильно надеть пожарное снаряжение, организовать работу с первичными средствами пожаротушения и спасательным оборудованием, выполнить транспортировку пострадавшего в воде и многое другое. В рамках выполнения командного задания обучающиеся в группах выполняли посадку в плот, на время проходили дымовой лабиринт, заделывали бортовой свищ.

Конкурсы провели мастера производственного обучения Центра по подготовке и переподготовке кадров, а членами жюри выступили заслуженные капитаны ОАО «Мурманское морское пароходство».

По итогам конкурса абсолютным победителем стал Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева. В индивидуальном зачете победителями стали курсанты: I место – Павел Чалый, II место – Сергей Ломыскин, III место – Максим Гречко.

В групповом зачете также победила команда учащихся Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева в составе Василия Городенчука, Дмитрия Остапова, Павла Чалого, Сергея Ломыскина, Максима Гречко.

Следующим конкурсом регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет конкурс по профессии «Автомеханик». Мероприятие пройдет 24 октября на базе АО «Олкон» (Оленегорский ГОК).

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.62
Евро = 68.14
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.