Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени Месяцева стал абсолютным победителем конкурса по морским профессиям «Профессионалы на Мурмане – 2017»

В Мурманске стартовал ежегодный региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане». Главной целью проекта, который Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области реализует ежегодно совместно с Министерством образования и науки региона, является повышение уровня профессионального образования студентов и популяризация рабочих профессий.



В 2017 году в рамках праздника пройдет девять конкурсов по девяти различным профессиям. Первым из них в этом году стал конкурс по морским профессиям и специальностям на базе Центра по подготовке и переподготовке кадров ОАО «Мурманское морское пароходство».



В соревновании приняли участие студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева и Мурманского индустриального колледжа. Состязание включало в себя конкурсы в индивидуальном и командном зачетах. Задания под общими названиями «борьба за живучесть» и «борьба с пожаром» воссоздали различные аварийные ситуации в море и на судне. В индивидуальном зачете студентам предстояло на время правильно надеть пожарное снаряжение, организовать работу с первичными средствами пожаротушения и спасательным оборудованием, выполнить транспортировку пострадавшего в воде и многое другое. В рамках выполнения командного задания обучающиеся в группах выполняли посадку в плот, на время проходили дымовой лабиринт, заделывали бортовой свищ.



Конкурсы провели мастера производственного обучения Центра по подготовке и переподготовке кадров, а членами жюри выступили заслуженные капитаны ОАО «Мурманское морское пароходство».



По итогам конкурса абсолютным победителем стал Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева. В индивидуальном зачете победителями стали курсанты: I место – Павел Чалый, II место – Сергей Ломыскин, III место – Максим Гречко.



В групповом зачете также победила команда учащихся Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева в составе Василия Городенчука, Дмитрия Остапова, Павла Чалого, Сергея Ломыскина, Максима Гречко.



Следующим конкурсом регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет конкурс по профессии «Автомеханик». Мероприятие пройдет 24 октября на базе АО «Олкон» (Оленегорский ГОК).



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