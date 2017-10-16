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16.10.2017 18:13

Состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, в ходе которого были рассмотрены вопросы государственной поддержки реализации трех инвестпроектов региона.

В рамках заседания приняты решения присвоить инвестиционному проекту «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов» (АО «ПО «Комплекс») статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области, заключить специальный инвестиционный контракт с АО «ПО «Комплекс» с предоставлением мер государственной поддержки в форме организационной, информационной и консультационной помощи и подготовить распоряжение губернатора Мурманской области об отнесении проекта к масштабным инвестиционным проектам.

В сентябре текущего года АО «ПО «Комплекс» стало первой компанией, получившей статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Кировск». Реализация проекта предполагает создание 134 новых рабочих мест.

Межведомственной комиссий одобрена реализация проекта «Реконструкция и техническое обслуживание объекта здравоохранения – Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» на принципах государственно-частного партнерства, реализация которого направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи в Мурманской области.

Объект социально-культурного значения, включающий в себя конно-спортивную школу и физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий адаптивно-верховой ездой, представленный Мурманской региональной общественной организации «ФОО «Здоровый город», признан соответствующим критериям, установленным Законом Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». Рекомендовано подготовить соответствующее распоряжение губернатора Мурманской области.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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