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17.10.2017 13:20

В ЗАТО Александровск сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию для дошколят

На днях в детском саду № 13 «Ромашка» г. Полярного сотрудники ГИБДД провели мероприятие под названием «Правила дорожные знать нам всем положено!», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
В ходе мероприятия ребята в игровой форме повторили правила безопасного поведения на дороге, особое внимание уделив изучению дорожных знаков.
В процессе игры дошколята из старшей группы «Колокольчик» сами вспоминали основы дорожной безопасности и решали, какие Правила для водителей наиболее важные и нужные.
В конце мероприятия дети были награждены за прекрасные знания правил дорожного движения грамотой от ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск.
Прощаясь с инспектором ОГИБДД, ребята пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск)

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