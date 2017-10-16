В Мурманской области будут проводиться общественные слушания по созданию АПК «Безопасный город»

Ход построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Мурманской области стал следующей темой оперативного совещания под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.



Заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко напомнил, что построение АПК «Безопасный город» осуществляется в соответствии с концепцией, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации в 2014 году. В рамках проекта в Мурманской области будет построено 6 муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в Мурманске, Оленегорске, Ковдорском, Терском, Печенгском и Ловозерском районах; установлено 65 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; создано 5 центров обработки данных; установлено специальное оборудование на потенциально опасных объектах. Кроме того в единую систему будут интегрированы уже имеющиеся системы мониторинга, оповещения, ГЛОНАСС, видеонаблюдения и другие.



«Выполняемый комплекс мероприятий позволит совершить качественный переход от оперативного реагирования к управлению рисками за счет внедрения современных технологий для достижения основной цели – снижения количества гибелей людей, материального, финансового и экологического ущерба при чрезвычайных ситуациях и происшествиях», – пояснил Андрей Игнатенко.



Максимальная сумма контракта составляет 1,5 млрд рублей и будет уточнена после получения предложений от лизинговых компаний. Реализация проекта будет осуществляться за счет средств инвестора с передачей АПК в долгосрочный лизинг региональному правительству сроком на 5 лет. В соответствии с законодательством необходимо проведение общественных обсуждений, их первый этап продлится до 30 октября. Информация о прохождении слушаний будет размещаться на интернет-ресурсах Правительства Мурманской области, Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, ГУ МЧС России по Мурманской области и администраций пилотных муниципальных образований.



Алексей Тюкавин обратил внимание руководителей муниципальных образований, что региональный бюджет в течение ближайших пяти лет потратит порядка 1,5 млрд рублей на решение задач по обеспечению безопасности жителей городов и поселков Мурманской области.



«Мы понимаем, что далеко не все муниципалитеты могут изыскать в местных бюджетах средства на эти цели. Но безопасность граждан находится в приоритете задач региональной власти, поэтому необходимо создать систему, единую для всей области», – подчеркнул первый заместитель губернатора.



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