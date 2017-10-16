Корректировка платы за отопление жителям Мурманска стала темой оперативного совещания в региональном правительстве

Владимир Костров.

Тема ежегодного перерасчёта платы граждан за отопление - в повестке дня оперативного совещания областного правительства. Корректировка производится, если произошел переход с нормативного исчисления потребления домом гигакалорий на показания счётчиков. Она может быть как в пользу собственников, так и в пользу ресурсоснабжающей организации. В последнем случае это означает, что расход тепловой энергии за последующий период превысил объем тепловой энергии за предыдущий. Если размер корректировки платы за отопление больше 5% от общегодового начисления, то исполнитель услуги должен информировать об этом Государственную жилищную инспекцию.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова: "Рекомендации управляющим компаниям, теплоэнергетикам - извещать нас заранее. Присылать информацию о перерасчёте и сам перерасчёт. Обычно все знают, какие у нас требуются документы, мы проверяем, смотрим - нет ли каких-то вопросов к перерасчёту".

В ряде домов Первомайского округа Мурманска за период с сентября 2016 года по август 2017 собственникам доначислили от 23 до 200 рублей за квадратный метр. Итоговый размер платежа вызвал у многих жильцов вопросы, которых можно было избежать при заблаговременном информировании граждан, в том числе, о предоставлении рассрочки по данной выплате. А это зона ответственности не только управляющей компании и Госжилинспекции, но и органов местного самоуправления.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Пожалуйста, поработайте со своими ресурсниками, договоритесь с ними. Может, подпишите какое-то соглашение о том, чтобы они все перерасчёты прежде, чем их предъявлять гражданам, согласовывали с вами, чтобы можно было, во-первых, провести разъяснительную работу, во-вторых, договориться о том, чтобы граждане могли рассрочить платежи, чтобы это было максимально безболезненно".







