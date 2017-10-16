С целью проведения вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа в Мурманской области продолжают работать мобильные прививочные кабинеты, где любой желающий житель региона может сделать прививку против сезонного гриппа.



Для удобства населения мобильные прививочные кабинеты располагаются вблизи наиболее посещаемых общественных мест.



В Мурманске выездная бригада Мурманской городской поликлиники №2 будет проводить вакцинацию населения против сезонного гриппа в специализированном автомобиле с 16 по 22 октября с 11 до 18 часов у гипермаркета «Лента». Выездная бригада Мурманской городской поликлиники №1 будет работать с 16 по 20 октября с 9 до 19 часов в специализированном транспорте на площади гипермаркета «О'Кей».



При себе необходимо иметь только паспорт и полис обязательного медицинского страхования.



/ Министерство здравоохранения Мурманской области /