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16.10.2017 16:03

Выявить потенциально опасные и аварийные места по пути в школы или детские сады. В Заполярье стартует новый проект по мониторингу городских дворов и дорог

Анастасия Русинова.

В регионе стартует новый проект партии "Единая Россия". Главная цель - выявить потенциально опасные или аварийные места по пути в школы или детские сады. Это могут быть и ямы во дворах, и скользкие участки зимой, и плохая освещенность улицы. Возможно, где-то не хватает "зебры" или светофора. В кратчайшие сроки  активисты партии проведут мониторинг городских дворов и дорог. Выявленные нарушения должны быть устранены. Пожелания приняты на рассмотрение.  
Заместитель губернатора Мурманской области, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" Евгений Никора: "Единая Россия" запустила в 57 регионах России мониторинг дорог, в Мурманской области за последнее время сделано достаточно много. Уже есть участки, где органами местного самоуправления и ГИБДД выявлены нарушения. И мы должны оперативно - что в этом году, что в следующем - эти участки привести в порядок".
Главным инструментом мониторинга станут опросы школьников и их родителей - кто лучше них расскажет об опасностях, которые подстерегают на пути в школу! Ответить на вопросы предлагают прямо на входе в образовательные учреждения. Как вариант - онлайн-опрос. Специальная форма есть на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".
Председатель регионального общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги" Антон Громыко: "Второй механизм - организация во дворах с родительской общественностью. Мы считаем, что лучше, чем родителей, которые обеспокоены за свое чадо, никто не знает об этих опасных участках дорог".
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