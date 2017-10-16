Сегодня в Мурманске состоялась торжественная встреча нового современного пограничного сторожевого корабля "Преданный"

Яков Осетров.

Построенный в Санкт-Петербурге, отныне он будет служить в Заполярье. У новичка очень хорошие характеристики: дальность плавания - 3,5 тысячи миль. Мореходность до 6 баллов. Он способен преодолевать ледовые поля толщиной до 20 сантиметров. Хотя главная задача сторожевика - патрулирование и задержание нарушителей, корабль может участвовать и в аварийно-спасательных операциях, помогать спецподразделениям, например, в борьбе с угрозами терроризма. Поэтому на "Преданном" есть не только новейшее оборудование для навигации и связи, но также площадка для вертолёта и слип для спуска быстроходного катера в любых погодных условиях. На вооружение установлены два крупнокалиберных пулемета.

Начальник пограничного управления ФСБ РФ по Западному Арктическому району Игорь Константинов: "Этот новейший многофункциональный корабль, оснащенный по последнему слову техники, с повышенной автономностью дальности плавания, улучшенными ходовыми характеристиками, комфортными условиями для экипажа - будет с высокой эффективностью нести службу по обеспечению безопасности и противодействию преступной деятельности, защите ресурсов арктических морей".







