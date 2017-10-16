Ледовый буксир "Атомфлота" "Юрибей" вышел из Новороссийска в порт приписки Мурманск

Елена Белкина.

Подробности журналистам рассказал начальник штаба морских операций Владимир Арутюнян. Это третье судно с новейшей системой электродвижения инновационного проекта "Портофлот"для работы в порту Сабетта, где второй год трудятся буксиры "Пур" и "Тамбей". Все они названы в честь северных рек, протекающих на Ямале. "Юрибей", способный преодолевать льды толщиной до 1 метра, будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале. Всего по этому проекту на верфях Темрюка для "Атомфлота" будет построено 5 судов. В будущем году в Мурманск придут ледокольный буксир " Надым" и портовый ледокол "Обь".

Начальник управления эксплуатации флота - начальник морских операций ФГУП "Атомфлот" Владимир Арутюнян: "Сейчас мы ожидаем подход, буквально через месяц новой единицы - это ледокольный буксир "Юрибей" мощностью 7 мегаватт. Уникальное судно, которое еще не существует, наверное, в мире, он будет обслуживать суда газовозы в ледовых условиях и постановкой их к причалу".

В Арктику после докового ремонта выйдут атомоходы "50 лет Победы" и "Таймыр". Первый в конце августа вернулся из похода на Северный полюс. "Таймыр" проводил караваны судов по трассам Северного морского пути и в Обской губе. Пока мощностей для ремонта ледокольного флота хватает, но предприятие готовится к приемке судов новой серии и нужен специализированный однопонтонный док длинной в 2 раза больше существующего. Грузоподъемностью 60 тысяч тонн. К 2022 году в строй должны войти 3 ледокола - "Арктика", "Сибирь", которые уже спущены на воду на Балтийском заводе и "Урал", занявший место "Сибири" на стапеле.

Заместитель директора по производству по вопросам судоремонта ФГУП "Атомфлот" Максим Филипов: "Мы готовим конкурсные процедуры для строительства нового дока 60 тысячного как для докования ледоколов серии 22220 "Арктика", "Сибирь", которые недавно были спущены на воду корпуса, так и с прицелом на строительство и спуск на воду новых ледоколов лидер. Таким образом, новый док будет способен поднимать как серию "Арктика", так и новый ледокол "Лидер".





