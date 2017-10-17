20 октября 2017 года состоится выезд на личный прием граждан заместителем руководителя СУ СК России по Мурманской области

20 октября 2017 года состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Фёдоровича для личного приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции ведомства.

Прием будет проводиться по адресу: г. Кола Мурманской области, пр. Миронова, д. 18.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.



СУ СК РФ по Мурманской области