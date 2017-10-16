Во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи Мурманскую область представляют 45 участников

Елена Ямаш.

в Сочи состоялась церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В преддверии официального старта международного форума губернатор Марина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области. Фестиваль молодежи и студентов по масштабности бьет рекорды. В одном лишь Сочи собрались около 50 тысяч участников, волонтеров и организаторов фестиваля из 180 стран мира. Мурманскую область представляют 45 северян. "Заполярный десант" примет участие в дискуссионной программе, кампусе, серии научно-образовательных и просветительских мероприятий, лекциях и мастер-классах фестиваля.

Представитель Совета молодежи г. Полярные Зори Оксана Колованова: "Каждая площадка уникальна и интересна по-своему и из каждой каждый участник вынесет что-то свое"

Волонтер Игорь Усачев: "Я хотел бы, чтобы каждый на этом форуме узнал, что есть такой регион как Мурманская область, на самом деле, это очень важный регион".

До 22 октября в Сочи ежедневно будут работать порядка 70 площадок: спортивных, образовательных, посвященных культуре и искусству. Участников ждут дискуссии, тренинги, презентации, международный кинофорум и мастер-классы. Делегаты форума и глава региона договорились о том, что после возвращения из Сочи ребята поделятся своими впечатлениями, полученными знаниями и опытом с земляками.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Будущее нашей планеты – в руках сегодняшней молодежи, именно им оно принадлежит. И мы возлагаем на них огромные надежды. Поэтому важно, чтобы сейчас они как можно глубже вникали в самые важные проблемы региона, страны и мира. Мне кажется, что наши ребята к этому готовы. У нас очень умная и продвинутая молодежь".



