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17.10.2017 12:40

В Заполярье прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Специальной пожарной охраны МЧС России

С 9 по 14 октября во всех подразделениях Специального управления ФПС № 48 МЧС России во всех ЗАТО Мурманской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Специальной пожарной охраны МЧС России.

На праздниках присутствовали руководители ЗАТО, Мурманской областной Думы, Краснознаменного Северного Флота,  руководство  Главного управления МЧС России по Мурманской области, представители охраняемых объектов и организаций жизнеобеспечения. Более 80 сотрудников Спецуправления № 48 были награждены ведомственными наградами, поощрены руководителями охраняемых объектов и органов местного самоуправления.


Главное управление МЧС России по Мурманской области
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