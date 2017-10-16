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16.10.2017 14:25

Группа российских радиолюбителей вернулась в Мурманск из экспедиции на остров Виктория

Елена Сивонен.

"Охотники" за островами. Группа российских радиолюбителей из клуба "Русский Робинзон" вернулась в Мурманск, завершив тем самым радиоэкспедицию на остров Виктория. Путешествие на яхте "Аврора" продолжалось 11 дней. 7 из них энтузиасты находились за восьмидесятой параллелью на самой северо-западной точке нашей страны, и единственной не радиооткрытой. За неделю круглосуточной работы команда провела порядка 12 тысяч связей. В арктической зоне они очень короткие. За минуту можно выйти в эфир максимум шесть раз, назвать и принять позывной, дать рапорт о силе сигнала. Планировали провести больше связей - не хватило времени. 8 октября участники экспедиции приняли решение об экстренной эвакуации: в лагерь постучались белые медведи. Но главную задачу "Русские Робинзоны" выполнить всё же успели, активировав остров Виктория для мирового сообщества.
Руководитель экспедиции "Легенды Арктики. Остров Виктория" Игорь Знаменский: "Если раньше острова открывали Джеймс Кук или Фритьоф Нансен, они просто находили остров, присваивали ему имя, открывали, а радиооткрытие - это когда выполнили определенные условия с этого острова, тогда он появился на радиокарте. Вот, остров Виктория был последний в России остров не радиооткрытый".


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